Раскрыть скобки my father is (old) than my mother
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Раскрыть скобки my father is (old) than my mother
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Older сравнительная степень прилагательных
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