Расположите в порядке возрастания числа: 1) 7/12, 3/8, 1/4, 5/6; 2) 3/4, 8/15, 5/12, 9/20 Это дроби))
Математика
Расположите в порядке возрастания числа: 1) 7/12, 3/8, 1/4, 5/6; 2) 3/4, 8/15, 5/12, 9/20 Это дроби))
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1)1/4,3/8,7/12,5/6 2)5/12,9/20,8/15,3/4
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