Что будет за четверть если 5 3
Биология
Что будет за четверть если 5 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для того,что бы узнать,нужно сложить все оценки и разделить на их кол-во. 5+3=8 8:2=4 Так что,за четверть у тебя выйдет 4
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