Найдите значение выражений |-5,2|+|3,6|
Математика
Найдите значение выражений |-5,2|+|3,6|
Ответ(ы) на вопрос:
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2^6*3^8=6^6*3^2 6^6*9/6^5=6*9=54
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