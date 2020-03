Гость: Гость:

1) What is your name?- My name is Arina. (Как тебя зовут? - Меня зовут Арина) 2) Where are you from?- I am from Russia. (Откуда ты? - Я из Росии.) 3) How are you? - I am fine. (Как твои дела? - Все отлично.)