Пожалуйста скажите какие темы на рефераты есть

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например: История Древних или Средних веков. Также Например: Какие-то научные исследования. Можно Например: На счет природы про её загрязнение и как это можно исправить. Это ещё конечно не все темы но думаю Несколько этих Вам помогут.
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