Перепишите предложения и переведите их на русский язык 1. the new tours worked out by Intour Trans are very interesting. 2. We know Intour Luxe organizes different tours. 3. We expect Sputnik tours to be rather fascinating.

Английский язык

