Помогите пожалуйста написать сочинение рассуждение на тему "Родина всегда одна"
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Помогите пожалуйста написать сочинение рассуждение на тему "Родина всегда одна"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
что для тебя Родина? напиши что это нежный голос мамы или бабушки, запах хлеба и скошенной травы, журавлиный клин в небе. что нигде в мире нет такого неба и берёз как у нас. такое разнотравье в начале лета опьяняет и хочется летать. напиши про такое чудо как смена времён года-ведь только у нас такая многокрасочная осень и весна. А какие реки и озёра! Родина это где тебе тепло и уютно, куда ты всегда можешь вернуться и вдохнуть аромат особого, Родного края.
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