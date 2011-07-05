Помогите пожалуйста написать сочинение рассуждение на тему "Родина всегда одна"

Гость: Гость:

что для тебя Родина? напиши что это нежный голос мамы или бабушки, запах хлеба и скошенной травы, журавлиный клин в небе. что нигде в мире нет такого неба и берёз как у нас. такое разнотравье в начале лета опьяняет и хочется летать. напиши про такое чудо как смена времён года-ведь только у нас такая многокрасочная осень и весна. А какие реки и озёра! Родина это где тебе тепло и уютно, куда ты всегда можешь вернуться и вдохнуть аромат особого, Родного края.