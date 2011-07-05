Помогите написать сочинение-миниатюру в публицистическом стиле в жанре очерк на ??ему "Книга"

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Помогите написать сочинение-миниатюру в публицистическом стиле в жанре очерк на ??ему "Книга"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
публицистический стиль-это задача передать информацию человеку,внушить её как можно доходчивее.Книга.Вещь материальная ,но морально необходимая каждому жителю нашей планеты.Книга может чему-то научить,дать совет,или просто помочь приятно провести время.Читать книги нужно всегда,и как можно чаще.Потому что только книги смогут просветит твой разум,помочь тебе насчёт любого вопроса,и лучше узнать мир.ТАК ЧТО ЧИТАЙТЕ,ЛЮДИ,БОЛЬШЕ КНИГ!___________________________________как-то так)))

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