1.Из множества звуков земли :пения птиц, трепетания листвы на деревьях , треска куз??ечиков, журчание лесного ручья- всегда самый весёлый и радостный звук. 2.Величайший патриотизм-страстное,беспредельное желание блага Родине. ...

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1.Из множества звуков земли :пения птиц, трепетания листвы на деревьях , треска куз??ечиков, журчание лесного ручья- всегда самый весёлый и радостный звук. 2.Величайший патриотизм-страстное,беспредельное желание блага Родине. 3.Кузьмин был застенчив,мягок с окружающими. 4.Всё вокруг чернеет,исчезает,,раздавленное тьмой ночи,-точно пугаясь маленькой фигурки,прячась от неё и играя с нею. 5.Настроение нашего экипажа сверх обыкновения было приподнятое. 6.Я быстро отдёрнул занесённую ногу и,сквозь едва прозрачный сумрак ночи,увидел далеко под собой огромную равнину. 7.По тракту лениво прозвонил колокольчик и смолк. 8.В мелких словах и большое дело утопить можно. 9.Меня потянуло в темную чащу лип. 10.Ветер гудит между стволами вековых сосен,наклоняет стройные ели,качая их острыми верхушками и осыпая пушистый снег с печальн поникших зелёных ветвей. Выписать грамматические основы каждого предложения

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