1)известно, что agt;b. Сравните. a) a+10 и b+10 b) 4-a и 4-b d) 2/3a и 2/3b 2) Докажите, неравенств??. a) 4a^2+1≥4a b) (a+2)(a+4)lt;(a+3)
Алгебра
1)известно, что agt;b. Сравните. a) a+10 и b+10 b) 4-a и 4-b d) 2/3a и 2/3b 2) Докажите, неравенств??. a) 4a^2+1≥4a b) (a+2)(a+4)lt;(a+3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. a) a+10 > b+10, b) 4-a < 4-b, d)2/3a < 2/3b; 2. очевидно, что (2а-1)^2>=0; тогда 4a^2-4a+1>=0; тогда 4a^2+1>=4a 2)выражение слева : (a+2)(a+4)=a^2+6a+8, выражение справа: (a+3)^2=a^2+6a+9, очевидно, что первое меньше второго.
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