Лев съел 1 / 2 овцы, волк 1 / 3 , а собаке 3 кг овцы Каков вес овцы первоначально ?

Математика
Лев съел 1 / 2 овцы, волк 1 / 3 , а собаке 3 кг овцы Каков вес овцы первоначально ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                                                   Решение 1)  + + x = 1     + + x = 1     + x = 1     x = 2) Мы знаем, что х = 3 кг. Но х - от веса овцы.  Умножаем 3 кг. на 6. 3 · 6 = 18 (кг). Ответ: овца весит 18 кг.
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