Лев съел 1 / 2 овцы, волк 1 / 3 , а собаке 3 кг овцы Каков вес овцы первоначально ?
Математика
Лев съел 1 / 2 овцы, волк 1 / 3 , а собаке 3 кг овцы Каков вес овцы первоначально ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 1) + + x = 1 + + x = 1 + x = 1 x = 2) Мы знаем, что х = 3 кг. Но х - от веса овцы. Умножаем 3 кг. на 6. 3 · 6 = 18 (кг). Ответ: овца весит 18 кг.
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