Найдите НОК: 1) 12 и 10 2) 16 и 21 3) 31804 и 2120

Математика
Найдите НОК: 1) 12 и 10 2) 16 и 21 3) 31804 и 2120
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12 /2          10/2       6/ 2            5/5       3/ 3            1       1 12*5=60 2) 16/2          21/3       8/2            7/7       4\2            1       2/2       1 21*2*2*2*2=336 3) 31804/2                     2120/2      15902/2                     1060/2        7951/7951                 530/2              1                          265/5                                            53/53                                              1 31804*2*5*53=16856120
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