Найдите НОК: 1) 12 и 10 2) 16 и 21 3) 31804 и 2120
Математика
Найдите НОК: 1) 12 и 10 2) 16 и 21 3) 31804 и 2120
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12 /2 10/2 6/ 2 5/5 3/ 3 1 1 12*5=60 2) 16/2 21/3 8/2 7/7 4\2 1 2/2 1 21*2*2*2*2=336 3) 31804/2 2120/2 15902/2 1060/2 7951/7951 530/2 1 265/5 53/53 1 31804*2*5*53=16856120
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