Война как она происходила?
История
Война как она происходила?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Голодание,трудные времена, погибало много людей серое небо кровавое поле
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