Прочитай загадку,запиши отгадку.доброе хорошее на людей глядит,а людям на себя гл??деть не велит.
Литература
Прочитай загадку,запиши отгадку.доброе хорошее на людей глядит,а людям на себя гл??деть не велит.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это солнце - всем светит и греет, а на солнце смотреть трудно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Выпишите словосочетания глаголов и существительных с предлогами.Укажите падеж к??ждого существительного.Мы едим на пассажирском поезде.Как на бараб...
Математика
Для приготовления клубничного варенья на 3 части клубники берут 4 части Сахара. Ск??лько надо взять клубники, чтобы сварить 8 кг 400 г варенья?
Русский язык
Математика