Прочитай загадку,запиши отгадку.доброе хорошее на людей глядит,а людям на себя гл??деть не велит.

Литература
Прочитай загадку,запиши отгадку.доброе хорошее на людей глядит,а людям на себя гл??деть не велит.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это солнце - всем светит и греет, а на солнце смотреть трудно.
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