Выпишите словосочетания глаголов и существительных с предлогами.Укажите падеж к??ждого существительного.Мы едим на пассажирском поезде.Как на барабане,стучат колёса по рельсам.Поезд подходит к Белгороду.На горизонте белые горы ...
Русский язык
Выпишите словосочетания глаголов и существительных с предлогами.Укажите падеж к??ждого существительного.Мы едим на пассажирском поезде.Как на барабане,стучат колёса по рельсам.Поезд подходит к Белгороду.На горизонте белые горы .В этих горах добывают мел.Рассмотрите кусочек мела через сильное увеличительное стекло.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Поезде- Предложный падеж. 2) Барабане - Предложный 3) Горах - Предложный падеж, мел - скорее всего венительный 4) Мела- Родительный падеж , Кусочек - скорее всего винительный и стекло тоже. (Если правильно поняла задание)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Русский язык
Выпишите словосочетания глаголов и существительных с предлогами.Укажите падеж к??ждого существительного.Мы едим на пассажирском поезде.Как на бараб...
Математика
Для приготовления клубничного варенья на 3 части клубники берут 4 части Сахара. Ск??лько надо взять клубники, чтобы сварить 8 кг 400 г варенья?
Русский язык