Выпишите словосочетания глаголов и существительных с предлогами.Укажите падеж к??ждого существительного.Мы едим на пассажирском поезде.Как на барабане,стучат колёса по рельсам.Поезд подходит к Белгороду.На горизонте белые горы ...

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Выпишите словосочетания глаголов и существительных с предлогами.Укажите падеж к??ждого существительного.Мы едим на пассажирском поезде.Как на барабане,стучат колёса по рельсам.Поезд подходит к Белгороду.На горизонте белые горы .В этих горах добывают мел.Рассмотрите кусочек мела через сильное увеличительное стекло.

Автор: Гость