В течение суток Миша распредиляет время так: 1/3 суток-сон,1/24-суток зарядка,завтрак,1/4суток-дорога в школу и из школы,1/6суток-обед,ужин,а остольное время- свободное.Сколько у Миши в сутках свободного времени?

Математика

В течение суток Миша распредиляет время так: 1/3 суток-сон,1/24-суток зарядка,завтрак,1/4суток-дорога в школу и из школы,1/6суток-обед,ужин,а остольное время- свободное.Сколько у Миши в сутках свободного времени?

Автор: Гость