В течение суток Миша распредиляет время так: 1/3 суток-сон,1/24-суток зарядка,завтрак,1/4суток-дорога в школу и из школы,1/6суток-обед,ужин,а остольное время- свободное.Сколько у Миши в сутках свободного времени?
Математика
В течение суток Миша распредиляет время так: 1/3 суток-сон,1/24-суток зарядка,завтрак,1/4суток-дорога в школу и из школы,1/6суток-обед,ужин,а остольное время- свободное.Сколько у Миши в сутках свободного времени?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/3+1/24+1/4+1/6=8/24+1/24+6/24+4/24=19/24 24/24-19/24=5/24
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