Найдите область значение под корнем (2+x-x^2)

Алгебра
Найдите область значение под корнем (2+x-x^2)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найти:    Воспользуемся известной всем формулой полного квадрата для разности: [1]    С учётом того, что пользователь просит написать максимально подробно, будем всё делать по действиям: 1)        – надеюсь всё понятно. 2)        – надеюсь всё понятно. 3)    4)    Обратим внимание на то, что в скобках теперь полный квадрат из формулы [1]. Тогда его можно свернуть в соответствии с формулой [1]. 5)    Вот и получается, что: 7)    8) Но известно, что:    9) Поэтому:    или:    О т в е т :    **** на всякий случай, добавлю, что: "Область допустимых значений" здесь была бы А "область значений под корнем", т.е. область значений самого чистого выражения, находящегося под корнем, здесь была бы    и решения для обоих альтернативных вопросов были бы немного другими.
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