Найдите область значение под корнем (2+x-x^2)

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Найти: Воспользуемся известной всем формулой полного квадрата для разности: [1] С учётом того, что пользователь просит написать максимально подробно, будем всё делать по действиям: 1) – надеюсь всё понятно. 2) – надеюсь всё понятно. 3) 4) Обратим внимание на то, что в скобках теперь полный квадрат из формулы [1]. Тогда его можно свернуть в соответствии с формулой [1]. 5) Вот и получается, что: 7) 8) Но известно, что: 9) Поэтому: или: О т в е т : **** на всякий случай, добавлю, что: "Область допустимых значений" здесь была бы А "область значений под корнем", т.е. область значений самого чистого выражения, находящегося под корнем, здесь была бы и решения для обоих альтернативных вопросов были бы немного другими.