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Здесь же нет корней? 3х^2-x+1=0
Математика
Здесь же нет корней? 3х^2-x+1=0
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Гость:
Вообще-то есть тут корень
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