Вычислите x²1+x²2, если известно, что x1 и x2 - корни квадратного уравнения x²-2x-4=0
Алгебра
Вычислите x²1+x²2, если известно, что x1 и x2 - корни квадратного уравнения x²-2x-4=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x²-2x-4=0 Д=4+16=20 х1=(2+ √20)/2 =1+√5 х2=(2-√20)/2=1-√5 x²1+x²2=(1+√5)² + (1-√5) ²=1+2√5+5+1-2√5+5=12
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