Вычислите x²1+x²2, если известно, что x1 и x2 - корни квадратного уравнения x²-2x-4=0

Алгебра

Вычислите x²1+x²2, если известно, что x1 и x2 - корни квадратного уравнения x²-2x-4=0

Автор: Гость