X2-59+23=сколько получится
Математика
X2-59+23=сколько получится
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если x2 это к в квадрате, то: x2-36
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ТОЛЬКО СО 2 ЧАСТЬЮ!!!!!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! 1.Вставьте орфограммы, ??ропущенные знаки препинания. 1.(В)следстви_ отд_лённости д...
Английский язык
ПОСТАВЬТЕ ГЛАГОЛЫ В СКОБКАХ В ПРОШЕДШЕЕ,ЗАВЕРШЕННОЕ ИЛИ ПРОСТОЕ ПРОШЕДШЕЕ. 1..........(Shelly/hurt)herself last night? Yes,she........(be) in a...