Запишите в виде квадрата разности: 19-8√3
Математика
Запишите в виде квадрата разности: 19-8√3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19 - 8*корень (3) =16+3 - 8*корень (3) =4^2+(корень (3))^2 - 2*4*корень (3) =(4-корень (3))^2
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