ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ТОЛЬКО СО 2 ЧАСТЬЮ!!!!!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! 1.Вставьте орфограммы, ??ропущенные знаки препинания. 1.(В)следстви_ отд_лённости деревенька нах_дилась в ст_р_не от ц_нтральной пр_езжей дороги. 2. _десь было (не)о...

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ТОЛЬКО СО 2 ЧАСТЬЮ!!!!!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! 1.Вставьте орфограммы, ??ропущенные знаки препинания. 1.(В)следстви_ отд_лённости деревенька нах_дилась в ст_р_не от ц_нтральной пр_езжей дороги. 2. _десь было (не)обычайно трудно с_скать хоть какой нибудь п_путный транспорт. 3. (В) течени_ н_дели шли дожди и выб_раться было (не)возможно. 4. Я уж(ь?) нач_л ра_каиваться в пр_дпринятой мной затее как вдруг на помощ_ мне приш_л случай. 5. На ра_свете мимо трактира пр_неслась коляска подн_мая пр_чудливое обл_ко пыли быстро рассе_вшейся. 6. Она пр_везла к по_зду упр_вляющего имением находивш_мся (не)далеко от тех мест куда я напр_влялся. 7. Об этом мне сказала хозяйка трактира выгл_нувшая из окна ра_пахнутого настеж_. 8. Когда коляска возвр_щалась обратно я кинулся (на)встречу. 9. Кучер, (не)смотря на (не)большой крюк, который ему пр_дстояло _делать (в)виду разлива реки, согл_сился подве_ти меня. 10. (В) продолжени_ всего пути меня переп_лняли уд_вительные чу_ства нав_ва_мые ощ_щениями от быстрой езды и красоты окружающей пр_роды. 11. (С)начала мы ехали вдоль изв_вающейся реки. 12. (В) течени_ реки (по)всюду встр_чались пороги затем полем стел_щимся по обеим ст_ронам дороги. 13. (В) заключени_ пут_шествия мы пересекли листв__ый лесок не так давно посаже__ый. 14. В нём распол_гался выстрое__ый (в) виде стари__ого (средне)векового замка помещичий дом. 15. Давно мой друг не катался я в коляске! 2. Выполните задания. 1) Из 10-13 предложений выпишите производные предлоги: 2) Из 2-5 предложений выпишите слова с чередованием: 3) Из 6-8 предложений выпишите указательные местоимения: 4) Из 5-7 предложений выпишите слово на правило «Ь после шипящих», определите часть речи, напишите слова-исключения из этого правила: 5) Из 9-11 предложений выпишите страдательное причастие настоящего времени: 6) Среди 1-4 предложений укажите номер простого односоставного безличного: 7)Среди 6-9 предложений укажите номер предложения, осложнённого обособленными определениями: 8) Среди 9-11 предложений укажите номер предложения с однородными членами: 9) Из 12-14 предложений выпишите сложные слова: 10) Среди 5-8 предложений укажите номера СПП: 11) Найдите предложения, в которых допущены ошибки в употреблении предлогов и падежей существительных, исправьте. A). Жажда к славе его томила, мучила и жгла. Б). Работа ведётся согласно графику. B). Он пришёл со школы. Г). Благодаря болезни ученик пропустил занятия в школе. Д). Юная спортсменка чувствовала уверенность в победу. 12) Обведите предложения, в которых есть производные предлоги. A). Затраты на выставку отнесены (на)счёт шефствующего предприятия. Б). Сговорившись (на)счёт завтрашнего дня, они распрощались. B). (В)следстви... быстрого течения надо быть внимательнее. Г). (В)следстви... по делу террористов было много неясного. Д). (В) продолжени… романа Каверин старался говорить от лица Кати.

Автор: Гость