Помогите пожалуйста как ?
Математика
Помогите пожалуйста как ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первая задача пусть х шары тогда х+12 сосульки (х+х+12)-5 снежинки зная, что всего игрушек 379 составляем уравнение х+х+12+2х+7=379 4х=360 х=90 90- шары 102- сосульки 90+90+12-5=187 снежинки проверка 90+102+187=379
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