Соченение дружба это...

Русский язык
Соченение дружба это...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дружба это - когда друзья больше общаются помогают друг- другу. Настоящий друг никогда не бросит другого друга в беде. Дружба это самое главное. Дружба делает жизнь человека счасливого.
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