Самолёт летел до посадки 4 ч. и пролетел 2 520 км.После этого он пролетел к месту назн??чения ещё 2 700 км. за 5 ч.Составь по этому условию выражения и поясни их значения.ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ И СРАЗУ.
Математика
Самолёт летел до посадки 4 ч. и пролетел 2 520 км.После этого он пролетел к месту назн??чения ещё 2 700 км. за 5 ч.Составь по этому условию выражения и поясни их значения.ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ И СРАЗУ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2520:4=630(км/ч)-скорость самолета до посадки.2)2700:5= 540(км/ч)-скорость самолета до места назначения.3) (630+540):2= 585(км/ч)=средняя скорость самолёта за время всего полёта.Ответ: 585км/ч средняя скорость самолёта за время всего полёта. Самолет находился в воздухе 9 часов. Пролетел за это время 2520+2700=5220 км Средняя скорость 5220/9=580 км/ч х=(2520+2700)/9
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