Самолёт летел до посадки 4 ч. и пролетел 2 520 км.После этого он пролетел к месту назн??чения ещё 2 700 км. за 5 ч.Составь по этому условию выражения и поясни их значения.ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ И СРАЗУ.

Математика

Самолёт летел до посадки 4 ч. и пролетел 2 520 км.После этого он пролетел к месту назн??чения ещё 2 700 км. за 5 ч.Составь по этому условию выражения и поясни их значения.ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ И СРАЗУ.

Автор: Гость