Из лавки продали несколько фунтов чаю двух сортов.Фунт 1 сорта продавали по 3 рубля, а фунт 2 сорта - по 2 рубля за чай 1 сорта выручили на 38 рублей больше, чем за чай 2 сорта, а продали его на 5 фунтов более, чем второго. Ско...
Математика
Из лавки продали несколько фунтов чаю двух сортов.Фунт 1 сорта продавали по 3 рубля, а фунт 2 сорта - по 2 рубля за чай 1 сорта выручили на 38 рублей больше, чем за чай 2 сорта, а продали его на 5 фунтов более, чем второго. Сколько фунтов чаю того и другого сорта было продано?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть чая 2-го сорта продали Х фунтов, тогда чая 1-го сорта продали (Х + 5) фунтов. За чай 1-го сорта выручили (Х + 5) * 3 за чай 2-го сорта - Х * 2 За чай 1-го сорта выручили на 38 рублей больше, чем за чай 2-го сорта, имеем уравнение: (Х + 5) * 3 - 2Х = 38 3Х + 15 - 2Х = 38 Х = 38 - 15 Х = 23 (фунтов 2-го сорта) 23 + 5 = 28(фунтов 1-го сорта) Ответ: чая первого сорта продали 28 фунтов, а чая второго сорта - 23 фунтов
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