Из лавки продали несколько фунтов чаю двух сортов.Фунт 1 сорта продавали по 3 рубля, а фунт 2 сорта - по 2 рубля за чай 1 сорта выручили на 38 рублей больше, чем за чай 2 сорта, а продали его на 5 фунтов более, чем второго. Ско...

Математика
Из лавки продали несколько фунтов чаю двух сортов.Фунт 1 сорта продавали по 3 рубля, а фунт 2 сорта - по 2 рубля за чай 1 сорта выручили на 38 рублей больше, чем за чай 2 сорта, а продали его на 5 фунтов более, чем второго. Сколько фунтов чаю того и другого сорта было продано?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть чая 2-го сорта продали Х фунтов, тогда чая 1-го сорта продали (Х + 5) фунтов. За чай 1-го сорта выручили (Х + 5) * 3 за чай 2-го сорта - Х * 2 За чай 1-го сорта выручили на 38 рублей больше, чем за чай 2-го сорта, имеем уравнение: (Х + 5) * 3 - 2Х = 38 3Х + 15 - 2Х = 38 Х = 38 - 15 Х = 23 (фунтов 2-го сорта) 23 + 5 = 28(фунтов 1-го сорта) Ответ: чая первого сорта продали 28 фунтов, а чая второго сорта - 23 фунтов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Всем привет ребята очень срочно помогите англ. язык номер 2, 3, 4, 5, зарание спасибо
Ответить
Русский язык
Спиши, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. 1. Засыпает роза, вся в р_се б??_стя, наступает вечер. Спи моё д_тя! 2. Все д _рев_я бл_стают...
Ответить
Геометрия
Найти острые углы треугольника АВС Помогите,дам 15 баллов
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста Мне очень, очень надо
Ответить
Физика
Помогите решить хотя-бы одну задачу. заранее спасибо )
Ответить