Из лавки продали несколько фунтов чаю двух сортов.Фунт 1 сорта продавали по 3 рубля, а фунт 2 сорта - по 2 рубля за чай 1 сорта выручили на 38 рублей больше, чем за чай 2 сорта, а продали его на 5 фунтов более, чем второго. Ско...

Математика

Из лавки продали несколько фунтов чаю двух сортов.Фунт 1 сорта продавали по 3 рубля, а фунт 2 сорта - по 2 рубля за чай 1 сорта выручили на 38 рублей больше, чем за чай 2 сорта, а продали его на 5 фунтов более, чем второго. Сколько фунтов чаю того и другого сорта было продано?

Автор: Гость