Спиши, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. 1. Засыпает роза, вся в р_се б??_стя, наступает вечер. Спи моё д_тя! 2. Все д _рев_я бл_стают в разноцветном уборе. 3. Умрёте ж под Москвой, как наши брат_я ум_рали! И ум_ре...

Русский язык
Спиши, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. 1. Засыпает роза, вся в р_се б??_стя, наступает вечер. Спи моё д_тя! 2. Все д _рев_я бл_стают в разноцветном уборе. 3. Умрёте ж под Москвой, как наши брат_я ум_рали! И ум_реть мы обещали... 4. Окно захлопнулось со звоном бл_снула молния огнём. 5. Степь раздол_ная д_леко вокруг, широко л_жит, ковылём-тр_вой ра_ст_лается. 6. Снег брызгал из-под копыт ком_я снега обж_гали лицо. 7. Заж_гают св_тлячки з_ол_тые огоньки.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Засыпает роза, вся в росе блестя, наступает вечер. Спи, моё дитя! 2. Все деревья блистают в разноцветном уборе. 3. Умрёте ж под Москвой, как наши братья умирали! И умереть мы обещали... 4. Окно захлопнулось со звоном, блеснула молния огнём. 5. Степь раздольная далеко вокруг, широко лежит, ковылём-травой расстилается. 6. Снег брызгал из-под копыт, комья снега обжигали лицо. 7. Зажигают светлячки золотые огоньки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найти острые углы треугольника АВС Помогите,дам 15 баллов
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста Мне очень, очень надо
Ответить
Физика
Помогите решить хотя-бы одну задачу. заранее спасибо )
Ответить
Математика
Лебедь может прожить 25 лет, чайка -44, а беркут -на 13 лет дольше, нежели лебедь и чайк?? в месте. сколько лет может прожить беркут?
Ответить
Окружающий мир
Море , далеко вдающиеся в материк; это кроссворд 10 букв
Ответить