Спиши, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. 1. Засыпает роза, вся в р_се б??_стя, наступает вечер. Спи моё д_тя! 2. Все д _рев_я бл_стают в разноцветном уборе. 3. Умрёте ж под Москвой, как наши брат_я ум_рали! И ум_ре...
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Спиши, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. 1. Засыпает роза, вся в р_се б??_стя, наступает вечер. Спи моё д_тя! 2. Все д _рев_я бл_стают в разноцветном уборе. 3. Умрёте ж под Москвой, как наши брат_я ум_рали! И ум_реть мы обещали... 4. Окно захлопнулось со звоном бл_снула молния огнём. 5. Степь раздол_ная д_леко вокруг, широко л_жит, ковылём-тр_вой ра_ст_лается. 6. Снег брызгал из-под копыт ком_я снега обж_гали лицо. 7. Заж_гают св_тлячки з_ол_тые огоньки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Засыпает роза, вся в росе блестя, наступает вечер. Спи, моё дитя! 2. Все деревья блистают в разноцветном уборе. 3. Умрёте ж под Москвой, как наши братья умирали! И умереть мы обещали... 4. Окно захлопнулось со звоном, блеснула молния огнём. 5. Степь раздольная далеко вокруг, широко лежит, ковылём-травой расстилается. 6. Снег брызгал из-под копыт, комья снега обжигали лицо. 7. Зажигают светлячки золотые огоньки.
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