Спиши, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. 1. Засыпает роза, вся в р_се б??_стя, наступает вечер. Спи моё д_тя! 2. Все д _рев_я бл_стают в разноцветном уборе. 3. Умрёте ж под Москвой, как наши брат_я ум_рали! И ум_ре...

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Спиши, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. 1. Засыпает роза, вся в р_се б??_стя, наступает вечер. Спи моё д_тя! 2. Все д _рев_я бл_стают в разноцветном уборе. 3. Умрёте ж под Москвой, как наши брат_я ум_рали! И ум_реть мы обещали... 4. Окно захлопнулось со звоном бл_снула молния огнём. 5. Степь раздол_ная д_леко вокруг, широко л_жит, ковылём-тр_вой ра_ст_лается. 6. Снег брызгал из-под копыт ком_я снега обж_гали лицо. 7. Заж_гают св_тлячки з_ол_тые огоньки.

Автор: Гость