Помогите решить хотя-бы одну задачу. заранее спасибо )

Гость: Гость:

№1 P= F:S p= 45000:1,5=30000Па Ответ: р=30000Па=30кП №2 p=r*g*h p=1000кг/м^3*9.8Н/кг*6м=60000Па=60 кПа №3 30 метров будет равно=(101300+(30/12)*133 )= 101635,5 Па=101.64 кПа №4 P=r*g*h p=1000кг/м³* 9,8 м/с²*12=117600 Па p1/p atm=117600/101325≈1,16067 Ответ: Давление в колоколе больше нормального атмосферного давления в 1,16067 раз. №5 p=F/S F=p*S 20 см ширина 16 см переводим в Си и вычисляем S=a*b=0.2*0.16=0.032Атмосферное давление в Паскалях p=100 000 Па Расчитываем силу давления F=100 000*0.032=3400Н Ответ: 3,4 кН№61)p = po * g * h p=1000кг/м^3*10Н/кг*0.3м=3000Па=3кПа2)P = m * gm = p * Vm = 1000 * 0,032 = 32 кг P = m * g = 32 * 10 = 320 H Я сделала все, мне просто интересно было поэтому.Удачи!