15,54 разделить на минус 4,3 Минус 2,5 умножить на 1,4 плюс 1,08;(15,54:(-4,2)-2,5)*1,4+1,08
Математика
15,54 разделить на минус 4,3 Минус 2,5 умножить на 1,4 плюс 1,08;(15,54:(-4,2)-2,5)*1,4+1,08
Ответ(ы) на вопрос:
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(15,54:(-4,2)-2,5)*1,4+1,08=-7,6
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