Паук за 2 с пробежал 60 см с какой скоростью бежал паук
Математика
Паук за 2 с пробежал 60 см с какой скоростью бежал паук
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Гость:
60 : 2 = 30см в секунду Ответ: 30 см/с
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