Основанием пирамиды является ромб, площадь которого равна 600 см2, а его сторона - 25 ??м. Высоты всех боковых граней пирамиды равняется ют 15 см. Вычислите объем пирамиды. СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПРОШУ!!!!!!!!!!!!!!!!

Геометрия

Основанием пирамиды является ромб, площадь которого равна 600 см2, а его сторона - 25 ??м. Высоты всех боковых граней пирамиды равняется ют 15 см. Вычислите объем пирамиды. СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПРОШУ!!!!!!!!!!!!!!!!

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