Вычислите а и б помагите номер 869
Математика
Вычислите а и б помагите номер 869
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1) 3/4+1/6=9/12+9/12=11/12 2) 11/12*3/1=11/4 3) 5/6-1/2=5/6-3/6=2/6=1/3 4) 1/3:2/9=1/3*9/2=3/2 5) 11/4+3/2=11/4+6/4=17/4= 4 1/4 б) 1) 1 1/5+2 3/10=6/5+23/10=12/10+23/10=35/10=7/2 2) 7/2:1/2=7/2*7/1=7 3) 6 3/4-2 2/3=27/4-8/3=81/12-32/12=49/12 4) 49/12:1 1/6=49/12: 7/6=49/12*6/7=7/2 5) 7+7/2=14/2+7/2=21/2= 10 1/2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1. Маша прочитывает книгу за 12 ч, в Миша прочитывает эту же книгу за 36 ч. Во сколько раз скорость чтения Маши больше скорости чтения Миши? 2. П...
Математика
Алгебра
Решит неравенство (x-3)^2 < корень из 5 (x-3) Решите пожалуйста. Ответы без смысла считаю как нарушение!!!
Английский язык
1ogs m1st clo1k blac1 Помогите вставить буквы где единица.Должно получится слово.Означает какое то животное.
Математика