Склади текст-опис Веселий папужка 5 7 речень
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Склади текст-опис Веселий папужка 5 7 речень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Веселого папужку має моя подруга. Пташка ще маленька. Невеликого розміру. Вкрита жовтим яскравим пір’ям. Маленькі чорні оченята спостережливо дивляться довкола. Дзьоб невеликий, проте міцний. Він птах екзотичний, чубчик на голові нагадує нам про це. Папужка часто видає звуки, схожі на слова. А ще він любить висіти на гілці, йому допомагають чіпкі лапки з гострими кігтиками. Я з подругою часто спостерігаємо за його веселими витівками.
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