Склади текст-опис Веселий папужка 5 7 речень

Українська мова
Склади текст-опис Веселий папужка 5 7 речень
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Веселого папужку має моя подруга. Пташка ще маленька. Невеликого розміру. Вкрита жовтим яскравим пір’ям. Маленькі чорні оченята спостережливо дивляться  довкола. Дзьоб невеликий, проте міцний. Він птах екзотичний, чубчик на голові нагадує нам про це. Папужка часто видає звуки, схожі на слова. А ще він любить висіти на гілці, йому допомагають чіпкі лапки з гострими кігтиками.    Я з подругою часто спостерігаємо за його веселими витівками. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
5/9 х (-3/14) х (-1 4/5) х (-28)
Ответить
Математика
Вычислите а и б помагите номер 869
Ответить
Математика
1. Маша прочитывает книгу за 12 ч, в Миша прочитывает эту же книгу за 36 ч. Во сколько раз скорость чтения Маши больше скорости чтения Миши? 2. П...
Ответить
Математика
Сколько будет 2+2 не как могу решить
Ответить
Алгебра
Решит неравенство (x-3)^2 < корень из 5 (x-3) Решите пожалуйста. Ответы без смысла считаю как нарушение!!!
Ответить