5/9 х (-3/14) х (-1 4/5) х (-28)
Математика
5/9 х (-3/14) х (-1 4/5) х (-28)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/9 *( -3/14)*( -1 4/5)*( -28)= - 5/9*3/14*9/5*28= - 3*2= -6
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