Упростите выражение: 7К5+8К320-К405 (7К6+К150)К6 К-это корень

Алгебра
Упростите выражение: 7К5+8К320-К405 (7К6+К150)К6 К-это корень
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7√5+8√320-√405 =7√5+8√8²*5-√9²*5=7√5+8*8√5-9√5=√5(7+64-9) =62√5(7√6+√150)√6=7√6*√6+√150*√6=7*7+√150*6=49+√900=49+30=79

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