Помогите решить СРОЧНО плиз Проведя подсчёт букв, найдите относительную частоту появления буквы: а)"о"; б)"е"; в)"а" г)"ю". ---------------------------------------- Герои уходят вдаль Зачастую - раньше других. В глазах их ...
Алгебра
Помогите решить СРОЧНО плиз Проведя подсчёт букв, найдите относительную частоту появления буквы: а)"о"; б)"е"; в)"а" г)"ю". ---------------------------------------- Герои уходят вдаль Зачастую - раньше других. В глазах их - холодная сталь Стремлений и жертв больших. Героям не нужно слов, Их время - секунды и дни, Где времени бег таков ----------------------------------------------
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
выбери любой текст, там выбери 7 строчек, подсчитай количество всех букв и количество букв О.затем количество букв О раздели на на общее количество букв. Как я понял тебе нужно что то типо теории вероятности
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