Помогите решить СРОЧНО плиз Проведя подсчёт букв, найдите относительную частоту появления буквы: а)"о"; б)"е"; в)"а" г)"ю". ---------------------------------------- Герои уходят вдаль Зачастую - раньше других. В глазах их ...

Алгебра

Помогите решить СРОЧНО плиз Проведя подсчёт букв, найдите относительную частоту появления буквы: а)"о"; б)"е"; в)"а" г)"ю". ---------------------------------------- Герои уходят вдаль Зачастую - раньше других. В глазах их - холодная сталь Стремлений и жертв больших. Героям не нужно слов, Их время - секунды и дни, Где времени бег таков ----------------------------------------------

Автор: Гость