Помогите пожалуйста очень срочно номер 1

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Помогите пожалуйста очень срочно номер 1
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Автор: Гость
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Гость:
До рисовать, Подобреть, Пересолить, Побежать.  
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