Каковы основные принципы и ценности демократической политической системы? В чем ??е преимущества перед иными типами политических систем? В чем состоят противоречия демократии?

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Признаки режимаУчастие граждан в формировании и осуществлении государственной властиСменяемость органов власти,их подотчётность избирателямГласность,отсутствие цензуры в СМИРеальное осуществление принципа разделения властейНаличие оппозиции ,политический плюрализмПринятие политических решений большинства при уважении меньшинстваПравовое и политическое равенство гражданОтсутствие в обществе господствующей идеологииГарантированность защиты всех форм собственности Проблемы демократии: Демократия не может обеспечить формально закрепленное равенство:различные граждане обладают различным объемом ресурсов,например, медиамагнат может оказывать большее влияние на политические решения,чем простой гражданинПолитика государства должна опираться на определенную систему ценностей,что противоречит принципу политического плюрализмаОтбор кандидатов в законодательные органы производится политическими партиями:избиратель,как правило,не имеет права формировать партийный списочный составОрганизация избирательной кампании для того,чтобы попасть в высшие органы государственной власти — очень затратная,поэтому далеко не каждый человек может,даже способный к политической деятельности, может принять в ней участие