Помогите решить задачу на трёх одинаковых блузках всего 15 пуговиц .сколько пуговиц на семи таких блузках
Математика
Помогите решить задачу на трёх одинаковых блузках всего 15 пуговиц .сколько пуговиц на семи таких блузках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.1)15\3=5(пуговиц)-На 1 блузке 2)5*7=35(пуг.)-на 7 блузках
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
В течение суток Миша распредиляет время так: 1/3 суток-сон,1/24-суток зарядка,завтрак,1/4суток-дорога в школу и из школы,1/6суток-обед,ужин,а остол...
Русский язык