Помогите решить задачу на трёх одинаковых блузках всего 15 пуговиц .сколько пуговиц на семи таких блузках

Математика
Помогите решить задачу на трёх одинаковых блузках всего 15 пуговиц .сколько пуговиц на семи таких блузках
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.1)15\3=5(пуговиц)-На 1 блузке 2)5*7=35(пуг.)-на 7 блузках
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