Написать программу которая анализирует человека по возрасту и относит к одной из четырех групп: дошкольник, ученик, работник, пенсионер.

Информатика
Написать программу которая анализирует человека по возрасту и относит к одной из четырех групп: дошкольник, ученик, работник, пенсионер.
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Гость:
Решение в приложенном ниже файле, надеюсь я правильно понял язык на котором нужно было все сделать
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