Найдите все значения параметра а при которых неравенство -2x^2+5x-3=a имеет единственный корень
Алгебра
Найдите все значения параметра а при которых неравенство -2x^2+5x-3=a имеет единственный корень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если а=-2х^2 то 5х - 3 =0 х= 3/5 тогда а = - 2 × 9/25=-18/25
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