Помогите решить пример в столбик. 1131:87
Математика
Помогите решить пример в столбик. 1131:87
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1131-87 =261 =1. 261-261=0 Ответ 13
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