Два пешехода вышли одновременно из двух деревень навстречу друг другу один шел со скоростью 5 километров в час скорость другого 4 километров час через сколько часов они встретятся если расстояние между ними 36

Математика

Два пешехода вышли одновременно из двух деревень навстречу друг другу один шел со скоростью 5 километров в час скорость другого 4 километров час через сколько часов они встретятся если расстояние между ними 36

Автор: Гость