Два пешехода вышли одновременно из двух деревень навстречу друг другу один шел со скоростью 5 километров в час скорость другого 4 километров час через сколько часов они встретятся если расстояние между ними 36
Математика
Два пешехода вышли одновременно из двух деревень навстречу друг другу один шел со скоростью 5 километров в час скорость другого 4 километров час через сколько часов они встретятся если расстояние между ними 36
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+4=9км/час скорость сближения пешеходов 36:9=4ч Ответ; встретятся через 4 часа
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