Два пешехода вышли одновременно из двух деревень навстречу друг другу один шел со скоростью 5 километров в час скорость другого 4 километров час через сколько часов они встретятся если расстояние между ними 36

Математика
Два пешехода вышли одновременно из двух деревень навстречу друг другу один шел со скоростью 5 километров в час скорость другого 4 километров час через сколько часов они встретятся если расстояние между ними 36
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+4=9км/час скорость сближения пешеходов                                                    36:9=4ч                                                                                                           Ответ; встретятся через 4 часа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найти несократимую дробь 48/56
Ответить
Химия
Помогите проверочная работа по химии
Ответить
История
Что важного сделал господарь александр иоан куза
Ответить
Русский язык
Запишите глаголы с корнем -лаг- -лож-. Используйте приставки у- по- на- при- пере- про- с- раз- из- воз- пред- в- до-.
Ответить
Русский язык
Начав, задрав, подняв, создав, приняв, поняв, заняв, положив. Задание: Составьте сл??восочетания главное слово Деепричастие зависимое сущ. чтоб о...
Ответить