1. Дайте характеристику политики Василия 1 2. Что послужило причиной новой усобица Даю 49 балов
История
1. Дайте характеристику политики Василия 1 2. Что послужило причиной новой усобица Даю 49 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Борьба с Золотой Ордой. 1408 - Едигеева рать. Получение ярлыка на великое княжение. 2. Противоречивые отношения с Литвой. Женился на литовской княжне Софье Витовтовне. 3. Присоединил ряд территорий. Причины междоусобицы: 1. Противоречивый характер завещания Дмитрия Донского. 2. Борьба за власть между московскими потомками Дмитрия Донского. 3. Борьба семейного и родового наследования престола.
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