Спишите, восстанавливая написание слов. Подчеркните грамматические основы предл??жений и однородные-неоднородные определения. Объясните, как вы определяли однородность-неоднородность. 1)(Не)об(?)ятный небесный свод раздался, р...

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Спишите, восстанавливая написание слов. Подчеркните грамматические основы предл??жений и однородные-неоднородные определения. Объясните, как вы определяли однородность-неоднородность. 1)(Не)об(?)ятный небесный свод раздался, раздвинулся ещё (не)об(?)ятнее. 2)Какое(то) странное, упоительное сияние примешалось к блеску месяца. 3) Старинный господский дом, Опрокинувшись (в)низ, виден был в нём [в пруду] чист и в каком(то) ясном величии. Вместо мрачных ставней глядели весёлые стекля(н,нн)ые окна и двери. 4)Один только месяц так(же) блистательно и чудно плыл в (не)об(?)ятных пустынях роскошного украинского неба. 5)Так(же) прекрасна была земля в дивном серебря(н,нн)ом блеске.

Автор: Гость