Помогите написать сообщение о военных победах римлян

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Военные победы римлян Ведя непрерывные войны с народами, населявшими Италию, римляне захватывали одну область за другой. Но вот их владения приблизились к греческим колониям на юге Апеннинского полуострова. Римляне начали поодиночке подчинять их себе. Тогда Трент – самый богатый из греческих городов Италии – обратился за помощью к Паи В 280 году до н. э. Пирр высадился в Италии. В упорной битве он одержал победу. Боевые слоны Пирра сильно потеснили римлян. Их кони при виде громадных животных умчались вместе со всадниками, не успев даже приблизиться к врагам. Разгромив противника, Пирр отправил в Рим своего посла. Выступая в сенате, посол потребовал вернуть независимость греческим городам Италии, обещая взамен прекращение войны. Сенаторы готовы были согласиться. (Сенатор – член сената.) Но тут выступил престарелый, потерявший зрение сенатор. «Слушая ваши речи, - обратился он к присутствующим, - я жалею, что только слеп, а не глух вдобавок! Пока Пирр остаётся в Италии, с ним надо воевать, а не вступать в дружбу». Эти слова убедили сенаторов продолжать войну. Вторую битву царь Пирр выиграл, как и первую. Главный успех ему вновь принесла атака слонов. Римляне не выдержали их мощного натиска. Однако и войско Пирра понесло столь огромные потери, что царь воскликнул: «Ещё одна такая победа, и мы погибнем!» В третьей, последней битве с Пирром римляне не испугались свирепых слонов. Они забросали их копьями, те повернули вспять и смяли свои же наступавшие отряды. Проиграв сражение, Пирр с остатками войск вернулся домой.