Переведите на английский язык, употребляя глаголы в нужном времени и залоге. am/is/are + V3 was/were + V3 will be + V 3 Мне рассказывают Мне рассказали Мне расскажут Мне показывают Мне показали Мне покажут Ее любят Ее любил...

Английский язык

Переведите на английский язык, употребляя глаголы в нужном времени и залоге. am/is/are + V3 was/were + V3 will be + V 3 Мне рассказывают Мне рассказали Мне расскажут Мне показывают Мне показали Мне покажут Ее любят Ее любили Ее полюбят Нас спрашивают Нас спросили Нас спросят Нам отвечают Нам ответили Нам ответят Нас посылают Нас послали Нас пошлют Им дают Им дали Им дадут Ему помогают Ему помогли Ему помогут

Автор: Гость