Найди слова, в которых только твердые согласные малыш, лужицы, метель
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Найди слова, в которых только твердые согласные малыш, лужицы, метель
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Гость:
Будет только малыш Лужицы-ж смягчает и [л у ж'ы ц ы] Метель-[м'э'т'э'л']
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