Какая выходит годовая в 1 четверти 4 во 2 четверти 3 в четверти 3 и в 4 четверти 4

Математика
Какая выходит годовая в 1 четверти 4 во 2 четверти 3 в четверти 3 и в 4 четверти 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотрится всегда по 3 четверти, т.к. она самая длинная. выйдет 3
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