Какая выходит годовая в 1 четверти 4 во 2 четверти 3 в четверти 3 и в 4 четверти 4

Математика

Какая выходит годовая в 1 четверти 4 во 2 четверти 3 в четверти 3 и в 4 четверти 4

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